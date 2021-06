Lengvarský vyriekol ortieľ, na ktorý Slováci čakali: Ako to bude s dovolenkami v zahraničí?

Po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu dostali jednotlivé pracovné skupiny úlohy. V pondelok sa stretli opäť a jednotlivé ministerstvá a konzílium epidemiológov ich predložili.

"Cestovanie sa zatiaľ nebude obmedzovať. Vstupenkou bude očkovanie. Alebo potom registrácia v takzvanej ehranici s potvrdeným PCR testovaním," vyhlásil to po pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dodal, že ten čas nastane už onedlho. PCR test sa vykoná na 5. alebo 8. deň. Minister na tlačovke opäť vyzval ľudí na očkovanie.

Povinná štátna karanténa momentálne nie je v hre. Šéf rezortu zdravotníctva zdôraznil, že registrácia do ehranice sa bude prísne kontrolovať pri vstupe na Slovensko. „Bude sa to kontrolovať neustále na hraničných vstupoch a na tom intenzívne pracuje polícia spolu s úradom verejného zdravotníctva, aké doklady musia mať občania pri vstupe na Slovensko. Znamená to, že buď takzvaný greenpass od konca tohto týždňa alebo to bude povinná registrácia v ehranici, ktorá bude kontrolovaná,“ vysvetlil s tým, že štatút pendlera sa výrazne obmedzí a tak isto bude podmienkou vstupu očkovanie alebo registrácia. Infektológ Vladimír Krčméry dodal, že jedným zo scenárov je, že pri príchode z takzvaných „čiernych krajín“ nebudú existovať výnimky pre pendlerov.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) objasnil, že policajné kontroly na hraniciach budú na základe „semaforu hranica“, ktorý ešte musia odsúhlasiť. „Buď bude obmedzený počet hraničných priechodov alebo tak, ako to je a budú všetky v platnosti. Ale toto bude záležať na vyhláške úradu verejného zdravotníctva,“ uzavrel Mikulec.