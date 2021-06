Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už 1.850. 231. 842 eur na základe viac ako 200.

Informovala o tom Eva Rovenská, hovorkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Uviedla, že čiastkové údaje aktualizovanej správy o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám za apríl naznačujú zintenzívnenie čerpania v odvetví priemyslu, ktoré po troch mesiacoch opäť odkrojili najväčší podiel z vyplatenej "Prvej pomoci".

Napriek tomu, že sa epidemiologická situácia vyvíja priaznivo, rezort práce podľa nej naďalej prijíma opatrenia na stlmenie negatívnych následkov pandémie. Zamestnávateľom a SZČO umožňuje odloženie sociálnych odvodov aj za máj 2021. Zároveň sa posunul termín, do ktorého sú povinní odložené odvody splatiť, a to až do konca septembra 2023.

Upozornila, že z aktualizovaného komentára o "Prvej pomoci" z dielne Inštitútu sociálnej politiky vyplýva, že za apríl najintenzívnejšie využívajú opatrenia "Prvej pomoci" opäť mikropodniky. Z odvetvového hľadiska smeruje takmer 20 % pomoci firmám pôsobiacim v priemysle a menej ako pätina celkovej sumy prúdi subjektom z veľkoobchodu a maloobchodu. Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho za apríl dosahuje takmer 560 eur.

Spresnila, že podniky s menej ako 10 zamestnancami naďalej čerpajú najväčšiu časť "Prvej pomoci". Ich podiel na vyplatenej sume v tomto roku postupne rastie. Podľa predbežných údajov dosahuje za apríl až 54 %, oproti januárovým 45 %. Malé podniky si udržujú stabilný podiel čerpania blízko hranice 20 %.

"Pri kategórii stredných podnikov zaznamenávame postupný útlm v ostatných štyroch mesiacoch. Zatiaľ čo v januári dosahoval podiel na čerpanej sume viac ako 16 %, za apríl je to zatiaľ mierne pod 13 %. Podiel veľkých podnikov na vyplatenej pomoci sa oproti predchádzajúcim mesiacom znižuje, v apríli predstavuje 10,8 %," priblížila.

Dodala, že najväčšia časť vyplatenej "Prvej pomoci" za apríl smeruje na podporu firiem pôsobiacich v odvetví priemyslu, a to až takmer 20 %. Podniky z odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu čerpajú viac ako 19 %. Kým začiatkom roka 2021 smerovalo najviac peňazí z "Prvej pomoci" do veľkoobchodu a maloobchodu, dostupné čísla za apríl signalizujú opätovnú výmenu. Stavebníctvo a ubytovacie a stravovacie služby čerpajú za apríl 13,6 %, respektíve 14,4 % celkovej sumy. Zamestnávatelia a SZČO pôsobiaci v štyroch uvedených odvetviach spoločne čerpajú v jednotlivých mesiacoch okolo 70 % "Prvej pomoci".