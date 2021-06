Štát rokuje o financovaní lieku na koronavírus: Strategický krok pre Slovensko

Vedenie biofarmaceutickej spoločnosti AXON Neuroscience rokuje so zástupcami štátu o financovaní lieku proti COVID-19.

V rozhovore pre portál vZdravotníctve.sk to povedal vedecký riaditeľ farmaceutickej firmy Norbert Žilka. Na stole sú podľa neho viaceré alternatívy, ako by im štát mohol pomôcť, jednou z nich je podpora v rámci Plánu obnovy.

„Musím úprimne povedať, že za posledné tri mesiace sme absolvovali niekoľko stretnutí, či už na úrovni jednotlivých ministerstiev alebo priamo s niektorými poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Všetci majú obrovskú ochotu nám pomôcť a hľadajú cesty, ako by sa Slovensko mohlo zapojiť do financovania,“ povedal Žilka pre portál vZdravotníctve.sk.

Podľa Žilku by mohlo ísť o strategický krok výhodný pre Slovensko. V prípade, že by sa v budúcnosti prebudila vírusová aktivita, krajina by mohla byť na to pripravená. „Slovensko možno nebude mať v tej chvíli vlastnú vakcínu, ale môže disponovať vlastným liekom,“ dodal vedecký riaditeľ spoločnosti.