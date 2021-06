Očkovanie v Trnavskom kraji napreduje: Na druhú dávku vakcíny čaká vyše 70 000 záujemcov

Počas uplynulého víkendu dostalo prvú a druhú dávku vakcíny vo veľkokapacitných očkovacích centrách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zhruba 20 000 ľudí.

Celkovo od začiatku očkovania je to 170 000 dávok, ktorými očkovali na dvoch miestach v Trnave, v Skalici, Piešťanoch a v Dunajskej Strede. Informoval o tom TTSK.

V Piešťanoch v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v nedeľu 13. júna ako na jedinom mieste v rámci TTSK prvýkrát podali záujemcom vakcínu Sputnik V. Celkovo zaočkovali 575 ľudí. Očkovanie je naplánované aj na nedeľu 20. júna, pripravená kapacita je 600 ľudí. V utorok bolo v čakárni pre TTSK na očkovanie touto vakcínou zaregistrovaných 550 čakajúcich vo vekovom rozpätí od 18 do 84 rokov, najviac v skupine od 60 do 69 rokov a od 20 do 34 rokov.

Na registrované vakcíny čaká v TTSK podľa dát z cakaren.vercel.app zo 14. júna spolu 7092 záujemcov o prvú dávku, z nich 2524 je vo vekovej kategórii do 17 rokov a ďalších 1029 od 35 do 39 rokov. Na druhú dávku vakcíny čaká v TTSK 70.615 ľudí.