Ministerstvo kultúry pripravuje ďalšiu dotačnú pomoc: Pre koho bude určená?

Ministerstvo kultúry (MK) SR pripravuje ďalšiu dotačnú pomoc zameranú na špecifickú časť aktérov v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP).

"Úlohou konzultačnej skupiny, v ktorej okrem zástupcov ministerstva budú aj predstavitelia reprezentatívnych organizácii pôsobiacich v kultúre a KKP, bude nastaviť dotačnú výzvu pre skupinu obchodných spoločností, tzv. jednoosobové s.r.o.," spresnilo ministerstvo na sociálnej sieti.

"Parametre výzvy v maximálnej možnej miere zohľadnia špecifické fungovanie budúcich žiadateľov s prihliadnutím na účelovosť a adresnosť využitia verejných zdrojov," dodal rezort.

Pripomenul tiež, že do 30. júna môžu o dotáciu požiadať fyzické osoby dlhodobo pôsobiace v kultúre a KKP, najneskôr do 15. júna však musia požiadať o zápis do Evidencie profesionálov v kultúre (EPU), ktorú vedie Fond na podporu umenia.

Prehľad doterajšej pomoci zo strany štátu pre odvetvia a aktérov v kultúre a kreatívnom priemysle, rovnako viac informácií o tejto téme, možno nájsť na webe www.pomahamekulture.sk.