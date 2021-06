Okres Trenčín je v ružovej farbe, primátor Rybníček zúri: Výzva premiérovi Hegerovi!

Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzýva premiéra Eduarda Hegera, aby zvolal do nedele (13. 6.) online rokovanie vlády SR, ktoré by odobrilo zaradenie okresu Trenčín do oranžovej farby podľa COVID automatu.

Ako uviedol, na základe nedorozumenia má zotrvať okres v ružovej farbe, čo znemožňuje podnikateľské aktivity a obmedzuje život v regióne. Uviedol to na zasadnutí združenia primátorov krajských miest K8 v Trnave.

Nedorozumenie nastalo medzi Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne a Inštitútom zdravotnej politiky (IZP) na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorí okres zaradili od pondelka (14. 6.) do ružovej farby. „Tak obyvatelia okresu ani krajského mesta nemôžu vstupovať do interiérov reštaurácií, cukrární a podobne. Je to obmedzujúce pre podnikateľov, gastroprevádzky sú na tom naozaj veľmi zle,“ konštatoval Rybníček. Uviedol, že má písomné vyjadrenie od riaditeľa Inštitútu zdravotných analýz Mateja Mišíka, že „číslami je Trenčín dnes vo vrchnej žltej fáze, tak by mohol od pondelka byť v oranžovej fáze a ľudia by mohli chodiť do gastroprevádzok tak, ako v ostatných krajských mestách“. „Len, bohužiaľ, keďže je to prijaté uznesením vlády, na to treba zvolať online zasadnutie vlády,“ konštatoval primátor Trenčína. Verí, že nebude problém online zasadnutie vládneho kabinetu zvolať a urobiť zmenu uznesenia v prospech okresu Trenčín a umožniť presun z ružovej do oranžovej farby na COVID automate. „Pretože takto ďalších desať dní by sme museli v celom okrese čakať, pre podnikateľov je každý deň ťažký,“ dodal Rybníček.

Chyba sa podľa neho stala, keď RÚVZ minulý týždeň nahlásil 4. stupeň incidencie, pričom čísla už boli na 3. stupeň. Tým, že sa to nesprávne nahlásilo, na ministerstve to spracovali podľa primátora Trenčína tak, že aj budúci týždeň má byť okres v ružovej farbe.