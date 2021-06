Sputnik začnú podávať aj v Michalovciach: Očkovanie ruskou vakcínou je náročné, toto musia zvládnuť zdravotníci

Košický samosprávny kraj (KSK) začne očkovať ruskou vakcínou Sputnik V v sobotu (12. 6.) vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Michalovciach.

„Zaočkovať by sme mali 800 ľudí, ktorým bol pridelený termín, pričom do dnešného dňa sa na očkovanie do Michaloviec prihlásilo 1300 záujemcov,“ informovala o tom v piatok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Doplnila, že v rámci Slovenska je podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) najvyšší záujem o Sputnik práve v michalovskom očkovacom centre. K pondelku 7. júna sa tam prihlásilo zhruba 400 ľudí, k piatku je to viac ako trojnásobok.

KSK dostal z ministerstva zdravotníctva v prvom kole 800 vakcín Sputnik V. „Očkovanie Sputnikom je náročné, pretože po rozmrazení vakcíny je potrebné očkovaciu látku do dvoch hodín vyočkovať. Napriek tomu sme na túto vakcináciu organizačne aj technicky pripravení,“ povedal v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka.

Počas víkendu (12. - 13. 6.) bude v prevádzke aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach, kde budú očkovať vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech, a v Spišskej Novej Vsi, kde sa bude očkovať vakcínou Moderna.