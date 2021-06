Zmena cestovateľského semafora: Zaočkovaných čakajú voľnejšie pravidlá!

Dobré správy, pre tých, ktorí sú už zaočkovaní a chystajú sa do zahraničia!

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) predložil vláde zmeny cestovateľského semaforu, vďaka ktorým bude pre nich návrat na Slovensko o niečo jednoduchší. Ministri odobrili aj to, že deťom v táboroch nebudú musieť platiť testy rodičia, ale uhradí ich štát. Pri návrate zo zelených krajín, ktorými sú všetky štáty Európskej únie ale aj Japonsko, Taiwan či Austrália, sa zaočkovaní nemusia dať podľa súčasných pravidiel otestovať ani ísť do karantény.

Musia však byť aspoň 14 dní po druhej dávke vakcíny od Pfizeru alebo Moderny alebo aspoň štyri týždne po prvej dávke vakcíny od AstraZeneca alebo Johnson „Výnimka z karantény sa vzťahuje na zaočkované osoby minimálne 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu covid-19,“ hovorí semafor s tým, že tri týždne platia pre všetky vakcíny. Nezáleží teda na tom, či ste dostali mRNA vakcínu alebo vektorovú.

Do štyroch krajín po prvej dávke bez testu

Dobrou správou a zároveň novinkou je aj to, že Slováci budú môcť ísť do Rakúska, Česka, Maďarska a Chorvátska už po 22 dňoch od prvej dávky očkovania bez testu a karantény. Rovnaké podmienky sa snažíme vyrokovať aj so Slovinskom. Vláda takisto aktualizovala zoznam zelených, červených a čiernych krajín. Británia, ktorá zaujíma mnohých Slovákov je však naďalej čierna. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus vyvrátil špekulácie o tom, že ide o pomstu. Dôvodom je indická mutácia a práve kvôli nej bude Británia ešte nejaký čas čierna.

Minister školstva Branislav Gröhling na stredajšej vláde vyrokoval, že testy pre deti, ktoré chcú ísť do tábora bude uhrádzať rezort. Potrebovať ho budú deti staršie ako 10 rokov. Rodičia by podľa Gröhlinga nemali mať žiadne náklady s testovaním. Zároveň podotkol, že nebude rozdiel medzi denným a týždenným táborom a dieťa bude potrebovať test iba pri nástupe. Kde bude možné deti prihlásiť? „Bude to normálny systém, tak ako je teraz cez korona.gov.sk, kde sa prihlasujete na PCR test,“ vysvetlil.

Ako to bude po novom

- pri cestovaní do zelených krajín (napríklad EÚ, Japonsko, Taiwan...) bude možné pri návrate na Slovensko obísť karanténu aj test pokiaľ ste zaočkovaní už prvou dávkou akejkoľvek vakcíny a prešli tri týždne

- človek, ktorý prekonal COVID-19 minimálne 180 dní pred prvou dávkou vakcíny sa nemusí testovať ani karantenizovať pri návrate zo zahraničia 12 mesiacov po prvej dávke

- bez prekonania covidu je platnosť na návrat po prvej dávke 3 mesiace alebo 12 mesiacov po druhej dávke