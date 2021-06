Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ako posol dobrých správ: Pozitívne správy z nemocníc

Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje. Na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii o tom informoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.

Aktuálny priemer koronaprípadov je už podľa neho pod 200 denne. V nemocniciach je hospitalizovaných okolo 300 pacientov a čísla podľa Mišíka klesajú približne o 20 % týždenne. Tempo poklesu je podľa neho rovnaké naprieč celým Slovenskom. „Pozitívne je, že už máme menej ako 30 pacientov, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu,“ skonštatoval Mišík.

Po stredajšom rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň skonštatoval, že plne očkovaných, teda tzv. druhoočkovancov, je na Slovensku už viac ako milión. Rezort zdravotníctva sa tak pripravuje na ďalšie možnosti očkovania tak, aby jeho tempo ešte viac urýchlili.

Očkovanie maloletých je dôležité. Na tlačovej konferencii povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Pred pár dňami otvorili čakáreň pre maloletých vo veku od 12 do 15 rokov.

„My pediatri vítame tento krok,“ povedala Prokopová. Uvoľnenia v krajine môžu podľa nej nastať až keď budeme mať kolektívnu imunitu na úrovni zaočkovanosti 70 - 80 % obyvateľstva. A ak by sa nedali očkovať deti, ktoré taktiež dokážu prenášať koronavírus, tak toto percento podľa nej nikdy nedosiahneme.

Od budúceho pondelka (14. 6.) budú v druhom stupni varovania dva okresy, v prvom stupni varovania budú tri, v druhom stupni ostražitosti ich bude 19 a v prvom stupni ostražitosti ich bude 49. V stupni monitoringu bude šesť okresov.

Podobná situácia v súvislosti s novým koronavírusom je podľa Mišíka aj v okolitých krajinách. Situácia sa v rámci Európy len mierne zhoršila v Portugalsku a vo Veľkej Británii.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) uviedol, že ku koncu júna by mali skončiť mobilné odberové miesta. Vzniknúť by mal menší počet miest, na ktorých sa budú vykonávať viaceré druhy testovania. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva to bude znamenať koniec plošného testovania.

MZ SR sa bude zaoberať aj otázkou možnosti očkovania ľudí z tretích krajín. V otázke očkovania ľudí starších ako 60 rokov vakcínou Sputnik V šéf rezortu zdravotníctva povedal, že ruská strana dodala potrebné informácie, ktoré viedli k povoleniu tohto kroku aj na Slovensku.

Rezort zdravotníctva zvažuje aj možnosť zriadenia centier zameraných na tých ľudí, ktorí mali po očkovaní prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 výraznejšie nežiaduce účinky. Prokopová dodala, že ak na to však bude závažný dôvod, tak danej osobe druhá dávka vakcíny nebude podaná.