Na Sputnik čaká cez 4000 ľudí: Kde evidujú najväčší záujem? Najviac čakateľov je v tomto veku!

Na prvú dávku vakcíny Sputnik V aktuálne čaká 4423 ľudí. Najviac čakateľov, a to 704, je vo vekovej skupine 45 až 49 rokov.

Vyplýva to z dát Inštitútu zdravotných analýz (IZA) dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt.

Z hľadiska vekovej štruktúry je najmenej čakateľov, a to 52, vo veku 60 až 64 rokov. O ruskú vakcínu má podľa najnovších dát záujem 132 ľudí vo veku 18 až 19 rokov, 340 ľudí vo veku 20 až 24 rokov, 423 ľudí vo veku 25 až 29 rokov, 546 ľudí vo veku 30 až 34 rokov. Vo vekovej kategórii od 35 až 39 rokov ide o 639 osôb a 665 záujemcov je vo veku od 40 do 44 rokov. Záujemcov vo veku 50 až 54 rokov je 481 a vo veku 55 až 59 rokov ich je 441.

Najviac čakateľov na túto vakcínu, a to 821, eviduje IZA v Košickom kraji. Po ňom nasleduje Trnavský kraj so 703 čakateľmi. V Prešovskom kraji čaká na Sputnik V 695 ľudí. Ďalej nasleduje Žilinský kraj so 676 čakateľmi. V Nitrianskom kraji je 615 čakateľov. V Banskobystrickom kraji čaká 459 osôb, v Bratislavskom kraji je to 260 osôb. Najmenej záujemcov, a to 194, eviduje IZA v Trenčianskom kraji.

Webový projekt vznikol s cieľom jednoduchej vizualizácie verejne dostupných dát z čakárne na vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Cieľom podľa jej tvorcov bolo sprístupniť tieto dáta všetkým ľuďom online vo forme interaktívnej webovej aplikácie, kde nájdu vždy najaktuálnejšie údaje s možnosťou filtrovania.