Belgičania sa rúšok tak skoro nezbavia: Oslobodiť skôr by ich mohlo očkovanie

Belgicko plánuje v najbližších týždňoch sériu uvoľnení súčasných protipandemických opatrení, avšak povinnosť nosiť ochranné rúška na verejných miestach zostane v platnosti zrejme až do jesene.

V rozhovore pre televíznu stanicu RTL to cez víkend uviedol federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke. Minister pripomenul, že nosenie rúška na tvári chráni ľudí pred koronavírusom na verejných miestach, v hromadnej doprave a v obchodoch. "Myslím si, že keby sme mali dostatočný počet ľudí, ktorí boli už dvakrát zaočkovaní a sú teda plne chránení, bolo by to možné zrušiť skôr," opísal situáciu Vandenbroucke. Podľa belgického inštitútu pre verejné zdravie Sciensano bolo k 1. júnu druhou dávkou proticovidových vakcín zaočkovaných len 19 % dospelého obyvateľstva.

Vandenbroucke priblížil, že k zrušeniu povinnosti nosiť ochranné rúška dôjde pravdepodobne v septembri alebo októbri tohto roka.Internetový denník The Brussels Times v pondelok uviedol, že predseda vlády Bruselského regiónu Rudi Vervoort chce možnosť zrušenia povinného zákazu ochranných rúšok riešiť na tohtotýždňovom stretnutí s 19 starostami bruselskej metropoly. Spolu chcú zhodnotiť dôsledky rozhodnutí krízového výboru pre koronavírus a zvážiť, či je ešte potrebné nosiť ochranné rúška na verejnom priestranstve.

Vervoort sa v prospech zrušenia ochranných rúšok vyslovil už koncom minulého týždňa, avšak minister Vandenbroucke odkázal, že takéto opatrenie by bolo "trochu predčasné". Spresnil pritom, že krízový výbor celkovú situáciu vyhodnotí ešte pred koncom letných prázdnin a začatom nového školského roku.