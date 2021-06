Minister Lengvarský spustí o týždeň čakáreň pre mládež od 12 rokov: Čo ak nedáte zaočkovať svoje dieťa?

Veková hranica sa opäť posúva! Európska lieková agentúra schválila použitie vakcíny Pfizer aj pre deti vo veku od 12 do 15 rokov a tak minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) v blízkom čase otvorí čakáreň aj pre ne.

Rodičia sa však pýtajú, či to je bezpečné a čo sa stane, ak svoje dieťa odmietnu dať zavakcínovať. Nový Čas zisťoval odpovede u odborníkov. Očkovanie detí spustili už viaceré európske krajiny, nás to podľa Lengvarského čaká najneskôr budúci týždeň.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„V najbližšej dobe, to je najneskôr otázka budúceho týždňa, pribudne do kolónky na objednávanie ďalšia kolónka 12 až 15 a deti sa budú môcť štandardne objednávať,“ povedal minister v relácii Na telo plus. Presný dátum nechcel prezradiť, pretože najprv chce, aby systém prihlasovania, čiže tzv. čakáreň, prešla najskôr záťažovými testmi. „Určite to nebude dlhšie ako týždeň,“ hovorí Lengvarský s tým, že potom by mali prísť na rad deti nad 8 rokov.

„Nerád by som hovoril nejaké prognózy. Závisí to od toho, ako firmy dajú žiadosť o registráciu a schválenie EMA. Verím tomu, že už v tej chvíli budeme bližšie, aby sa vakcíny podávali u pediatrov, o čom teraz intenzívne rokujeme,“ avizuje Lengvarský, ktorý by chcel, aby sa deti, ale aj dospelí konečne očkovali u svojich všeobecných lekárov.

Rovnaké očkovanie

Rodičia sa rozdelili na dva tábory - jedni tento krok vítajú a sú radi, že vakcínu dostanú aj ich ratolesti, s ktorými tak bude oveľa jednoduchšie vyraziť do zahraničia. Druhý tábor sa obáva bezpečnosti a toho, či treba očkovať deti, ktoré covidom nie sú tak ohrozené. „Rodičia sa určite nemusia báť, je to bezpečné,“ povedal Novému Času infektológ Peter Sabaka, ktorý chce dať zaočkovať aj svoje maloleté dcéry.

„Deti sú bežne očkované proti množstvu ochorení. Všetky povinné očkovania sú v detskom veku, je to rovnaké očkovanie ako proti akejkoľvek inej chorobe, proti ktorej sú očkované v detstve. Takže nemyslím si, že tam je väčšie riziko alebo výraznejšie nežiaduce účinky ako pri dospelých,“ hovorí pediatrička Elena Prokopová, ktorá je členkou konzília odborníkov. Pripomína, že aj deti môžu byť choré a mať ťažký priebeh a hlavne sú šíriteľmi vírusu v rodinách. Bez ich zaočkovania vraj nedosiahneme kolektívnu imunitu a nevrátime sa k „normálnemu“ životu.

Alternatívou bude test

V súčasnosti máme zaočkovaných už približne 1,8 milióna ľudí prvou dávkou a číslo sa bude naďalej zvyšovať. Lengvarský by chcel, aby sme do konca leta, čiže v priebehu troch mesiacov, dosiahli aspoň 70 % zaočkovanosť. Už teraz však zaznievajú hlasy tých, ktorí očkovať nechcú nechať seba ani deti. Čo sa stane, keď budú chcieť ísť do školy?

„Je veľmi pravdepodobné, že to budú mať deti tak, že buď budú zaočkované, alebo sa budú testovať. Lebo aj očkovaní ľudia potrebujú byť v bezpečí a tiež majú svoje práva. To znamená, že je v poriadku, keď sa niekto nechce dať zaočkovať, ale potom musí rátať s tým, že bude testovaný,“ dodala Prokopová.

Po návrate do škôl sa deti museli testovať už tento školský rok. Pred pár týždňami sa od toho upustilo a testuje sa len v ohniskách nákazy. Čaká to deti opäť od septembra na týždennej báze? „Všetko bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie, preto je v tejto chvíli predčasné predpovedať akékoľvek konkrétne závery. Možnosti testovania budú v prípade potreby pripravené, rezort plánuje, aby v praxi boli zriadené MOM, kde na jednom mieste bude tak PCR, ako aj antigénové testovanie,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Povinné očkovanie detí

3. mesiac života - 1. dávka očkovania proti záškrtu, tetanu...

5. mesiac života - 2. dávka očkovania

11. mesiac života - 3. dávka očkovania

15. až 18. mesiac - 1. dávka očkovania proti osýpkam, mumpsu

5. rok života - 2. dávka očkovania proti osýpkam, mumpsu

6. rok života - preočkovanie proti záškrtu

11. rok života - 2. dávka očkovania proti osýpkam, mumpsu