Epidemiologická situácia sa naďalej zlepšuje: Popradská nemocnica hlási skvelú správu

Popradská nemocnica nemá už tretí deň po sebe na umelej pľúcnej ventilácii žiadneho pacienta.

Agentúru SITA o tom informovala jej hovorkyňa Sylvia Galajda, podľa ktorej nemocnica naďalej eviduje zlepšenie v súvislosti s počtom hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Ešte pred týždňom tam mali troch pacientov na COVID oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a jedného pacienta na oddelení so špeciálnym režimom. Od stredy je OAIM prázdne. K dnešnému dňu majú v Poprade len jedného pacienta hospitalizovaného na oddelení so špeciálnym režimom. Nemocnica zároveň eviduje štyroch pozitívnych zamestnancov.

Galajda však poukázala na to, že návrat do pôvodného stavu je v zdravotníckom zariadení omnoho náročnejší ako v každodennom živote. „V týchto dňoch pracujeme na postupnom sťahovaní pôvodne vysťahovaných oddelení, a tiež na presúvaní novovzniknutých oddelení. Dávame do pôvodného stavu priestory, a to pri súčasnom zachovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlila.

Ešte v marci hrozil nemocnici kolaps, keď fungovala na hranici svojich kapacít. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou boli vtedy plné a zdravotnícki pracovníci zažívali najväčší nápor za celé trvanie pandémie ochorenia COVID-19. Situácia v súvislosti s pandémiou sa napokon zlepšila, uprostred mája tam preto povolili aj návštevy, avšak s obmedzeniami.