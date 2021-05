Slovensko čakajú zmeny v očkovacej stratégii: Jedna skupina už AstraZenecu nedostane

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (50) avizuje zmeny v očkovacej stratégii.

Najväčšou je to, že vakcínou od AstraZenecy sa budú očkovať už len ľudia nad 60 rokov. Tí, ktorí dostali prvú dávku AstraZenecy, však dostanú aj druhú dávku bez ohľadu na vek.

Očkovanie oxfordskou vakcínou je u nás pozastavené najmä pre jej nedostatok, ale aj pre problémy s krvnými zrazeninami, ktoré sa vyhýbali práve starším ľuďom. Akonáhle však štát dostane dostatok dávok, očkovanie AstraZenecou bude pokračovať. Zmena však nastane v tom, pre koho bude očkovacia látka určená - po novom bude pre ľudí nad 60 rokov, ako je to aj v zahraničí.

„Očkovanie prvou dávkou AstraZenecy sa spustí, akonáhle bude dostatok tejto vakcíny na Slovensku a budú v prvom rade pokrytí tí ľudia, ktorí čakajú na druhú dávku tejto očkovacej látky,“ hovorí ministerstvo zdravotníctva. Rezort dávnejšie avizoval, že od 1. júna by sa mohla dať pri registrácii vybrať vakcína, ktorú si chcem dať pichnúť. Termín sa však odkladá.

„Od 1. júna to asi nebude,“ povedal minister zdravotníctva Lengvarský v Rádiu Expres s tým, že by sa to mohlo spustiť niekedy v priebehu júna. Prečo sa to posúva? Vakcín nie je dosť. Máme najmä Pfizer, Moderny aj Johnson & Johnson je u nás málo. Karty môže zamiešať ruská vakcína Sputnik V, o ktorej by mala vláda dnes rozhodnúť.