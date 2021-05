Už žiadny zmätok? Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva prejdú zmenou

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva budú musieť odôvodňovať vyhlášky.

Odôvodnenie bude povinnou prílohou vyhlášky a bude publikované spolu s ňou vo Vestníku vlády. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Skupina koaličných poslancov upozornila, že opatrenia ukladané vyhláškami zasahujú do základných práv a slobôd a ukladajú povinnosti a obmedzenia zásadného charakteru. Ako poslanci uviedli, je v záujme ich zrozumiteľnosti, aby boli odôvodnené, aby bol jasný a jednoznačný ich zmysel, a aby bolo zrejmé, akým spôsobom sa majú vykladať. Novela tiež do zákona doplnila, že orgány, ktoré nariaďujú opatrenia, majú právomoc z nich povoľovať a zrušovať výnimky.