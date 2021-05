Ako je to s kinami, divadlami a hromadnými podujatiami? Prečítajte si, aké opatrenia platia vo vašom okrese

Epidemická situácia na Slovensku sa naďalej mierne zlepšuje. Vďaka tomu sa na základe COVID semaforu pre kultúru protipandemické opatrenia postupne zmierňujú.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová s tým, že od pondelka 24. mája ostávajú v posledných dvoch bordových okresoch divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké prevádzky naďalej zatvorené. V červených okresoch sa otvárajú na 50 percent kapacity pre najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri na sedenie a s povolenou konzumáciou v exteriéri. Ružové okresy otvárajú tieto prevádzky na 50 percent kapacity pre najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri na sedenie a s povolenou konzumáciou v exteriéri, možné je však už aj občerstvenie v kinosálach.

Oranžové okresy povoľujú pre sedenie maximálne 50 percent kapacity, ale najviac 500 ľudí v exteriéri a 250 v interiéri, pre státie maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, povolená je konzumácia aj v interiéri s podmienkou maximálne štyri osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole, možná je tiež konzumácia v kinosálach. Žlté okresy povoľujú pre sedenie v interiéri maximum 50 percent kapacity, ale najviac 250 ľudí, pre sedenie v exteriéri maximum 75 percent kapacity, ale najviac 500 ľudí, pre státie maximum 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri. Povolená je konzumácia aj v interiéri s podmienkou maximálne šesť osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti, možná je tiež konzumácia v kinosálach.

Galérie, múzeá a výstavy fungujú v bordových a červených okresoch naďalej v režime individuálnych prehliadok. V ružových okresoch majú povolené hromadne prehliadky v skupinach najviac do 10 osob, v oranžových okresoch hromadne prehliadky v skupinach najviac do 15 osob a v žltých okresoch hromadne prehliadky v skupinach najviac do 30 osob.

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké hromadné podujatia sú v bordových okresoch naďalej zakázané. V červených okresoch sa môžu konať s maximálnou kapacitou 50 percent návštevníkov a maximalne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov v interiéri, pričom musí byť ponechané minimálne jedno voľné miesto medzi návštevníkmi, respektíve osobami z rôznych domácností. Zakázané je státie obecenstva. Organizácia kultúrnych podujatí je povolená pre školopovinné deti len v ustálených skupinách do 10 osôb, ak sa uskutočňujú mimo školských a predškolských zariadení.

V ružových okresoch je povolené organizovať podujatia s maximálnou kapacitou 50 percent návštevníkov, najviac do poctu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri. Zakázané je státie obecenstva. Podujatia je možné organizovať pre školopovinné deti len v ustálených skupinách do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri, ak sa uskutočňujú mimo školských a predškolských zariadení. Konzumácia je možná len pri stoloch v exteriéri, povolená je tiež konzumácia v kinosále.

Oranžové okresy povoľujú organizáciu podujatí s maximálnou kapacitou 50 percent sediacich návštevníkov, maximalne vsak do poctu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri. Statie zákazníkov sa povoľuje pri maximálnej kapacite do 50 osob v interiéri alebo 100 osob v exteriéri. Povoľuje sa tiež konzumácia v kinosálach, ako aj konzumácia jedla a nápojov v iných interiéroch. Žlté okresy povoľujú maximalnu kapacitu 50 percent sediacich návštevníkov v interiéri alebo 75 percent sediacich návštevníkov v exteriéri. Statie je povolené pri maximálnej kapacite do 100 osob v interiéri alebo 250 osob v exteriéri. Povolená je konzumácia jedla v kinosálach, ako aj konzumácia jedla a nápojov v iných interiéroch pri maximálne šiestich osobách pri stole s rozostupmi medzi stolmi dva metre.