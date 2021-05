Svadba v čase korony: Barbora a Andrej si po 14-mesačnom odklade konečne povedali áno! Rodičia museli čakať vonku

Konečne sú svoji! Snúbenci Barbora (26) a Andrej (29) sú spolu už tri roky a majú dve ratolesti - štvormesačnú Elu a jedenapolročného Matiasa. Pár mal naplánovanú svadbu na minulý rok v marci, v čase, keď u nás začala zúriť pandémia koronavírusu.

Dnes, keď sa už opatrenia uvoľňujú, nečakali ani minútu. Svoje áno si povedali na trnavskej radnici.

Vyše roka čakali Barbora (26) a Andrej (29) na svadbu. Všetko mali totiž naplánované na minuloročný marec, nik však ani len netušil, čo sa udeje. „Chceli sme svoj vzťah už spečatiť a nečakať dlhšie. Keď sa konečne začalo uvoľňovať, nečakali sme ani minútu,“ zhodli sa spoločne dnes už manželia, ktorých trochu mrzí, že rodina nemohla byť na obrade. „Samozrejme, že nás mrzí, že tie opatrenia sú stále takto nastavené, ale nič neurobíme,“ opisuje Andrej, ktorý by už ďalej čakať na sobáš určite nechcel. „Dlho sme čakali a stačilo. Nechceli sme žiadne veľké oslavy. V kruhu svojej najbližšej rodiny to teraz oslávime a všetci si to užijeme,“ zhodli sa manželia.

Bez svadobnej cesty

Dvojica od svojich príbuzných nežiadala ani žiadne testy. „Sami ešte nie sme zaočkovaní, zatiaľ sme o tom ani len neuvažovali. Nechceli sme od nikoho, aby sa išiel pred naším sobášom otestovať, každému veríme. S týmito ľuďmi sa bežne stretávame, takže si myslíme, že nám tu nič nehrozí,“ zhodla sa dvojica, ktorej prišlo zagratulovať asi 25 ľudí. Barbora a Andrej neplánujú žiadnu svadobnú cestu. „Vzhľadom na to, aká je situácia a tiež na to, že máme maličké deti, odložíme ju na neskôr,“ uzavreli spoločne s tým, že veria, že v manželstve bude ich vzťah kvitnúť tak ako doteraz.