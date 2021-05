Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zatvára hranice: Tretia vlna pandémie!

Srí Lanka dočasne uzatvára svoje hranice. Nariadenie vstúpilo do platnosti dnes.

Dôvodom sú opatrenia súvisiace s nástupom tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Obmedzenie by malo trvať do pondelka 31. mája do polnoci. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.

S uzatvorením hraníc sa zrušili aj povolenia všetkých príletov cestujúcich medzinárodnej leteckej dopravy. Výnimku majú cestujúci, ktorí cez Srí lanku len tranzitujú. Tí sa v krajine nesmú zdržať viac ako 12 hodín a musia mať letenku smerujúcu do ďalšej destinácie mimo Srí Lanku. Odlety cestujúcich a turistov z krajiny sú naďalej možné. Cestovanie v rámci Srí Lanky je stále možné, presuny medzi jednotlivými okresmi ale môžu byť v obmedzenom režime.