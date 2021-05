Zaočkovali vás ako náhradníka? Čítajte! Národné centrum zdravotníckych informácií pripomína dôležitú vec

Každý, kto je zaočkovaný ktoroukoľvek schválenou vakcínou na Slovensku, je evidovaný v registračnom systéme čakáreň.

Týka sa to aj tých, ktorí boli zaočkovaní ako náhradníci. Náhradníci tak nemusia svoju registráciu po zaočkovaní v systéme čakáreň rušiť. Na sociálnej sieti to pripomenulo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). "Vakcinačné centrum podanie prvej vakcíny zaeviduje do systému a druhý termín očkovania vám už bude pridelený z NCZI. Svoju registráciu v čakárni tak rušiť nemusíte," vysvetlilo NCZI.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je podľa rezortu zdravotníctva 1 533 744, za piatok (21. 5.) pribudlo 25 097 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 728 475 ľudí, v piatok sa zaočkovalo 5734 ľudí.