Nákaza sa vymkla spod kontroly, Japonsko rozšíri stav koronavírusovej núdze: Zelenú dostali ďalšie dve vakcíny

Japonsko v piatok schválilo použitie dvoch ďalších vakcín proti koronavírusu, a to od firiem Moderna a AstraZeneca.

Minister zdravotníctva Norihisa Tamura uviedol, že očkovacie látky urýchlia vakcináciu v krajine, kde dosiaľ podali najmenej jednu dávku len štyrom percentám obyvateľov - zhruba 5 miliónom ľudí. V Japonsku dosiaľ očkovali vakcínou od spoločnosti Pfizer, ktorú tam schválili vo februári.

Rýchlejšie očkovanie je kľúčové pre Japonsko, aby dostalo pod kontrolu zhoršujúce sa šírenie koronavírusu. Z približne 12-tisíc úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 viac ako polovica pribudla od februára. Počet pacientov vo vážnom stave tento týždeň dosiahol rekordné maximum. Vláda preto rozšíri stav koronavírusovej núdze, ktorý sa od víkendu dotkne viac ako 40 percent obyvateľov. Hoci v Japonsku nie je nútený lockdown, stav núdze umožňuje mestám požadovať, aby obchody a ďalšie verejné zariadenia zatvorili alebo skrátili otváracie hodiny.

Dostať vírus pod kontrolu je dôležité aj pre to, že sa Japonsko chystá o deväť týždňov hostiť letné olympijské hry a verejnosť sa obáva o bezpečnosť podujatia. Nedávne prieskumy verejnej mienky ukázali, že viac ako 80 percent Japoncov je proti tomu, aby sa hry uskutočnili. Premiér Jošihide Suga sľúbil, že do konca júla, keď by sa mali začať hry, dokončia očkovanie zhruba 36 miliónov starších obyvateľov. Vládny prieskum z 1 741 obcí, ktorý zverejnili minulý týždeň, zistil, že okolo 15 percent nedokáže daný termín stihnúť.

Vláda v pondelok otvorí veľkokapacitné očkovacie centrá vo dvoch najväčších metropolitných oblastiach - Tokiu a Osake, kde plánujú denne podať vakcínu až 15-tisíc starším ľuďom. Tieto centrá budú používať vakcínu od Moderny.

Japonsko zabezpečilo okolo 364 miliónov dávok vakcín, z toho 50 miliónov od Moderny, 120 miliónov od spoločnosti AstraZeneca a 194 miliónov od Pfizeru.