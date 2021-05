Internetom sa šíri ďalší hoax: Vakcíny proti COVID-19 nespôsobujú, že miesto vpichu priťahuje magnet

Používatelia sociálnych sietí v posledných týždňoch šírili video s ľuďmi, ktorí tvrdia, že po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 im na mieste vpichu drží na pokožke magnet.

Podľa odborníkov ide o ďalší hoax, ktorý má medzi ľuďmi vzbudiť nedôveru a strach z vakcín. Zo záberov z videa nie možné ani s určitosťou skonštatovať, či ide o skutočné magnety alebo či boli ľudia z videa naozaj zaočkovaní. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Podľa odborníkov, ktorých AFP kontaktovala, vakcíny neobsahujú žiadne prvky, ktoré by mohli priťahovať magnet. "Očkovanie proti chorobe COVID-19 nemôže spôsobiť magnetizáciu vašej ruky či ramena. To je jednoducho hoax," povedal špecialista na infekčné choroby z Univerzity v Chicagu Stephen Schrantz. Podľa neho neexistuje absolútne žiadna možnosť, že by vakcína mohla spôsobiť takúto reakciu.

Známy bojovník proti dezinformáciám Mick West na svojej stránke Metabunk zverejnil video, v ktorom ukazuje, ako magnet či iné kovové predmety ľahko priľnú napríklad na mastnú pokožku. Sám si potrel olejom hornú časť ramena a prilepil si naň magnet alebo mincu, ktorá sama o sebe nie je magnetická. Možnosť, že by očkovacia látka priťahovala magnet, odmietol aj výskumný pracovník a profesor bunkovej biológie Thomas Hope z Feinbergovej lekárskej fakulty Severozápadnej univerzity v USA. "Vakcíny obsahujú proteíny, lipidy, soli, vodu a chemikálie udržujúce hodnotu pH. A to je všetko, takže to jednoducho nie je možné," uviedol pre AFP. Aj keby podľa neho vakcíny obsahovali stopové množstvá kovov, nestačilo by to na to, aby pritiahli magnet. "Na to, aby bol magnet priťahovaný, by ste museli zaviesť pod kožu celkom objemný kus kovu. Také veľké množstvo nemožno vpichnúť pod kožu injekciou," dodal pre AFP.

Ani podľa informácií zdravotníckych úradov v USA a v Kanade neobsahujú v súčasnosti používané vakcíny spoločností Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson či AstraZeneca žiadne prvky kovov. O tom, že ide o hoax, informovala na svojej facebookovej stránke aj Polícia SR. Na Slovensku bolo k 19. máju 2021 zaočkovaných 1 455 552 ľudí prvou dávkou vakcíny a 692 236 osôb druhou dávkou.