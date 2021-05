Veľké plány: Trenčiansky samosprávny kraj chce počas víkendu zaočkovať tisíce ľudí

V dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zaočkovať počas najbližšieho víkendu (22. – 23. 5.) viac ako 7000 ľudí. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

„Na zimnom štadióne v Prievidzi sa bude obidva víkendové dni očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech s kapacitou 1500 miest v sobotu a 1500 miest v nedeľu. Na trenčianskom výstavisku Expo Center budú ľudí preočkovávať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, otvorených je 2000 miest v sobotu a rovnaký počet aj v nedeľu,“ uviedla hovorkyňa.

V prípade očkovania sprevádzajúcich osôb so seniormi nad 70 rokov platia pravidlá stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR. Sprievodná osoba musí byť zaregistrovaná v objednávacom systéme a musí sa preukázať SMS správou s termínom a miestom očkovania. Pred očkovaním sa treba poradiť so svojím všeobecným lekárom. „Občania zaočkovaní prvou dávkou vakcíny od výrobcu AstraZeneca, ktorým neprišla SMS na preočkovanie, respektíve im prišla SMS na preočkovanie iným typom vakcíny, môžu požiadať o individuálny termín preočkovania na telefónnom čísle 032/6555150 (počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 h) alebo na mailovej adrese zdravotnictvo@tsk.sk,“ doplnila Kukučková.

Najbližší ďalší termín preočkovania vakcínou od výrobcu AstraZeneca bude v sobotu 29. mája od 8.00 do 18.00 h na trenčianskom výstavisku.