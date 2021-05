Koronavírus zamoril svet: Aká je situácia v krajinách EÚ? Slovensko si v jednom aspekte pohoršilo

Podľa počtu nakazených koronavírusom za posledných 14 dní je najhoršia situácia z krajín Európskej únie vo Švédsku (577,38 nakazených na 100 000 obyvateľov, pred týždňom to bolo 558,43 a Švédsko bolo piate).

Druhou najpostihnutejšou krajinou je Litva (562,83 nakazených na 100 000 obyvateľov, pred týždňom 600). Najhoršia situácia bola niekoľkokrát za sebou na Cypre, ktorý klesol na tretie miesto najpostihnutejších krajín (521,84 nakazených na 100 000 obyvateľov, pred týždňom 798).

Česká republika, ktorá bola najhoršia od začiatku februára do polovice marca, je so 173 prípadmi na 100 000 obyvateľov za 14 dní na 16. mieste v EÚ (pred týždňom bola tiež šestnásta s 236 prípadmi). Slovensko si však pohoršilo, z 23. priečky (105,83 prípadov na 100 000 obyvateľov) sa posunulo na 18. miesto s 164,48 prípadmi. Vyplýva to z dát Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC).

Najviac mŕtvych v prepočte na obyvateľa za posledné dva týždne stále vykazuje Maďarsko - 134 mŕtvych na milión obyvateľov (pred týždňom 194). Na druhom mieste je opäť Chorvátsko so 128 mŕtvymi na milión obyvateľov (pred týždňom 147). Tretie je znova Bulharsko (110 mŕtvych, pred týždňom 147). Slovensko ostáva na šiestej priečke zo 78,97 mŕtvymi (minulý týždeň 95 obetí na milión obyvateľov).

Porovnanie krajín EÚ podľa počtu nákazy covidom a úmrtí s touto chorobou za 14 dní (obdobie od 3. do 16. mája 2021; zoradený podľa počtu nakazených):