Banskobystričania sa z novinky tešili len týždeň: Všetko zničil požiar!

Mesto Banská Bystrica žiada obyvateľov o súčinnosť pri zistení páchateľa, ktorý spôsobil požiar polopodzemného kontajnera na Radvanskej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová s tým, že požiar bol v stredu, týždeň po tom, ako dali koše do užívania.

Pripomenula, že horieť začala nádoba na kovy. "Bez ohľadu na to, či bol požiar spôsobený úmyselne alebo z nedbanlivosti, mesto a zmluvný partner mesta utrpeli škodu," spresnila s tým, že páchateľa môžu občania hlásiť na telefónnych číslach 158 alebo 159. Zároveň všetkých vyzývajú, aby dbali na triedenie odpadu a do košov nehádzali to, čo do nich nepatrí.

Hovorkyňa dodala, že to nie je prvý prípad, keď zapálený komunálny odpad na území mesta spôsobil škody. "S požiarom sa stretáva dodávateľ služby pri každodennom výkone činnosti, keď sa už niekoľkokrát vznietilo zberové vozidlo v technologickej časti," podotkla. V minulosti podľa jej slov zhoreli spolu s odpadom nádoby, ako aj zaparkované autá v ich blízkosti. "Z tohto dôvodu obyvateľov výrazne žiadame, aby vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu," zdôraznila.

Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici Peter Suchý vyzýva, aby ľudia do košov nehádzali horľavý odpad. "Rôzne farby, laky, riedidlá, batérie či zvyšky hnojív a pesticídov má každý obyvateľ možnosť bezodplatne odovzdať na zbernom dvore v Radvani alebo v spoločnosti na Zvolenskej ceste č. 139," uviedol. Doplnil, že samospráva zároveň zabezpečuje dvakrát do roka jeho mobilný zber.

Polopodzemný kontajner na Radvanskej ulici 16 je v súčasnosti z bezpečnostných dôvodov uzavretý. Podľa hovorkyne budú nasledovať sanácia a opätovné spustenie do užívania.