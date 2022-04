Vlna solidarity v Banskobystrickom kraji upadá: Niektorí utečenci budú musieť opustiť ubytovanie

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) eviduje vyše 4100 utečencov z Ukrajiny, ktorí sa zdržujú na jeho území. Zároveň však vníma, že vlna solidarity upadá a Ukrajinci ubytovaní v súkromí a v zariadeniach cestovného ruchu ich budú musieť s prichádzajúcou letnou turistickou sezónou opustiť

Ako vo štvrtok zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter, kraj sa preto pýta štátu, čo bude ďalej.

Podľa neho si prácne museli dať dokopy informácie cez jednotlivé samosprávy, úrady i políciu, aby vôbec mali prehľad, kde sa títo ľudia v kraji zdržujú a kde bývajú. Inak sa k informáciám nemali ako dostať. „Teraz vieme, že približne 35 percent utečencov je ubytovaných v rodinných domoch a bytoch dobrovoľníkov, na súkromí. Asi 38 percent je v kapacitách samospráv, zhruba desať percent ľudí je v hoteloch, penziónoch alebo turistických zariadeniach. Tie sa pripravujú na sezónu a ubytovaní už majú informácie, že tam môžu zostať do konca mája alebo do júna. Iba takmer štyri percentá sú v štátnych zariadeniach. My ako BBSK poskytujeme ubytovanie necelým šiestim percentám v našich internátoch. Zvyšok sme nevedeli identifikovať,“ vysvetlil podpredseda Lunter.

Konštatoval, že teraz vedia, kde zhruba v okresoch Ukrajinci sú, nevedia však o nich bližšie informácie, aké majú vzdelanie, profesiu a ako ich integrovať. BBSK má byť jeden z troch krajov, kde sa nepodarilo zriadiť štátne integrované, respektíve asistenčné centrum, o ktoré žiadali.

„Je najvyšší čas položiť si otázku, čo bude s týmito ľuďmi, kde budú bývať a akým spôsobom ich integrujeme do spoločnosti. Potrebujeme vedieť, aký ďalší krok majú štát a vláda pripravený. Už pred mesiacom sme kompetentným posielali zoznam aktivít, ktoré vieme urobiť. Bez odpovede. Teraz je ešte čas, ten problém príde a o dva mesiace už bude neskoro,“ dodal Ondrej Lunter.