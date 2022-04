Turistami zbožňovaná parná lokomotíva si dáva ročnú pauzu: Európsky unikát z Tisovca hlási novinky

Populárny stroj potrebuje dostať nový šat!

Historická parná lokomotíva, ktorá je unikátom u nás i v Európe, premávala na trati Tisovec - Zbojská a bol o ňu veľký záujem. V tejto sezóne však nebude jazdiť kvôli plánovanej údržbe. Vozne však pokračujú bez nej. Na ozubnicovej trati ich bude ťahať motorový rušeň. Novinkou je, že sa jazdy nebudú začínať v Tisovci, ale už v Rimavskej Sobote. V Tisovci sa od roku 2014 pýšia obrovskou atrakciou - ozubnicovou parnou lokomotívou.

Z Rumunska ju spolu s ďalším rušňom odkúpil nadšenec železničnej histórie Bodo Hauswald za 50-tisíc eur, no trvalo až osem rokov, kým sa ju podarilo sfunkčniť. Skončiť pritom mala ako zbytočný odpad na rumunskom šrotovisku. Hneď od prvej jazdy, ktorá sa konala takmer pred 8 rokmi na raritnej trase s prevýšením 50,2 promile, sa lokomotíva stala veľkou atrakciou najmä pre rodiny s deťmi. Túto sezónu však 68-tonový ozubnicový parný rušeň s objemom parného kotla 5 kubíkov premávať nebude.

„Aktuálne demontujeme časti lokomotívy. Je to poriadne náročné, pretože nemáme také vybavenie ako profesionálne dielne. Pôvodne sme ju chceli dať opraviť vo Vrútkach, ale majú tam problémy s nájmom, takže sa to zrušilo,“ uviedol predseda občianskeho združenia Zubačka Zdenko Lopušný. Demontáž si urobia sami a na odbornú prácu im prídu pomôcť profesionáli. „Vo valcoch sa prehrdzaveli rúry a voda už tiekla do pece, takže sme boli nútení urobiť údržbu, ktorá bude trvať minimálne rok,“ doplnil Lopušný, podľa ktorého opravu financujú z toho, čo vyzbierali na jazdách.