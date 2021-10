Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši obmedzila plánovanú operatívu na polovicu.

Súvisí to so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. Nemocnica o tom informuje na oficiálnej webovej stránke. Nariadenie platí od utorka (5. 10.) do odvolania. Akútne operácie zostávajú v pôvodnom režime, dodala nemocnica.