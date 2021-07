Búrky spôsobili energetickú kalamitu: Bez prúdu sú tisíce odberných miest, najviac zasiahnuté sú tieto okresy

Nočné búrky zapríčinili energetickú kalamitu na území stredného Slovenska.

Vyše 30 000 odberných miest malo prerušenú distribúciu elektriny na viac ako tri minúty. Momentálne je bez elektriny vyše 9000 odberných miest. Najviac zasiahnuté sú okresy Rimavská Sobota, Poltár, tiež regióny Liptov a Považie. Pre TASR to vo štvrtok uviedol hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

V okresoch Rimavská Sobota a Poltár evidujú energetici 6000 odberateľov bez elektriny. V okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš je momentálne bez elektriny približne 2000 odberných miest, na Považí je to viac ako tisíc odberných miest. "Momentálne ešte stále beží vyhľadávanie porúch, keďže v noci neboli podmienky dostatočne dobré na to, aby naši elektrikári mohli v teréne identifikovať konkrétne miesta. Museli počkať, kým sa počasie trochu zlepší a na svitaní vyrazili do terénu. Budú intenzívne vyhľadávať všetky poruchové miesta a postupne ich opravovať," ubezpečil hovorca.

Poruchy sú na úrovni vysokého i nízkeho napätia. Najprv budú odstraňovať poruchy na vysokom napätí, následne podľa dostupných kapacít aj na nízkom. Príčinou sú podľa hovorcu popadané konáre či stromy, ktoré poškodili vodiče aj samotné stĺpy a stožiare. Ako zdôraznil, odstraňovanie porúch bude niekde trvať hodiny, inde možno aj dlhšie, v závislosti od rozsahu poškodenia. "Budeme však robiť všetko preto, aby sme poruchy odstránili čo najskôr. Tam, kde sa to bude dať, budeme odberateľov prepínať na okruhy, ktoré nie sú poškodené. No v mnohých prípadoch budú musieť odberatelia čakať až na odstránenie poruchy," skonštatoval Gejdoš.

Najviac zasiahnuté oblasti sú Tisovec, Rimavská Píla, Kokava nad Rimavicou, Lukovištia, mesto Poltár. Na Liptove je to Liptovská Osada, Východná, Kráľova Lehota a Liptovská Sielnica. Na Považí je najhoršia situácia v Podvaží, Lazoch pod Makytov a v Hornej Maríkovej.