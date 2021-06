Politické strany v Banskobystrickom kraji vyzývajú občanov, aby sa zaočkovali: Štátu adresujú jasný odkaz

Zástupcovia politických strán v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) v utorok v Banskej Bystrici zverejnili spoločnú výzvu adresovanú obyvateľom, ktorá sa nesie pod názvom Som očkovaný – pridajte sa aj vy.

Za výzvou, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a čísla zaočkovaných, stojí predseda BBSK Ján Lunter a pridali sa k nej krajskí predsedovia politických strán.

„Máme rôzne názory a predstavy, ale máme aj jeden spoločný cieľ, a to, aby sme mohli všetci spolu vrátiť život do normálu, aby sme ochránili zdravie a životy. Jedinou cestou von z pandémie je očkovanie a preto aj my spájame svoje sily,“ konštatoval Lunter.

Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera kraj robí všetko, čo je v jeho možnostiach pre to, aby sa zvýšil počet zaočkovaných.

„Všetci predstavitelia relevantných politických strán dnes jedným hlasom po prvý raz na Slovensku vyzvali ľudí, aby sa išli dať očkovať. Radi by sme robili aj iné aktivity, ale ministerstvo zdravotníctva musí jasne povedať, čo je koho kompetencia. My dnes vykonávame iba prenesenú kompetenciu štátu a tá je v oblasti mobilných očkovacích jednotiek a veľkokapacitných očkovacích centier. Na nič iné nemáme mandát,“ povedal podpredseda BBSK.

Ministra zdravotníctva vyzývajú, aby jednoznačne zadefinoval, aká je ich úloha. „Ak chce od nás, aby sme na krajskej úrovni robili cielenú kampaň, budeme ju veľmi radi robiť, ľudia stále nemajú dostatok informácií, sú rôzne spôsoby, ako ich motivovať, aby sa išli očkovať. Štát však musí povedať, kto to ide robiť a dať na to finančné prostriedky,“ zdôraznil Ondrej Lunter a pripomenul, že Slovensko v celkovej zaočkovanosti zaostáva za krajinami EÚ.