Češka Tereza odsúdená v Pakistane za pašovanie drog odcestovala z krajiny: Konečne doma?!

Češka Tereza Hlůšková, ktorá bola v Pakistane oslobodená od obžaloby za pašovanie drog, odcestovala z krajiny. Českej televízii to potvrdilo ministerstvo zahraničia. Pakistanský najvyšší súd v stredu zamietol odvolanie colného úradu, ktorý s jej odchodom nesúhlasil.

Hlůškovú pakistanskí colníci zadržali v januári 2018 na medzinárodnom letisku v Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu. V marci 2019 bola Češka odsúdená na trest odňatia slobody v dĺžke 8 rokov a 8 mesiacov a na pokutu. Vlani v apríli sa proti verdiktu odvolala; rozsudok bol podľa nej v rozpore s faktami a nebol podložený žiadnymi konkrétnymi dôkazmi. Súd jej vlani v novembri dal za pravdu.

Zadržiavaná Češka tvrdila, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. Pakistanský spravodajský portál UrduPoint už skôr uviedol, že drogy, ktoré Češka prevážala, by mali na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií.