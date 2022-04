Češke Tereze svitalo na lepšie časy, prišiel ďalší úder: Z Pakistanu ju nechceli pustiť domov, toto urobil sudca!

Jej kroky čoskoro posmerujú do lietadla! Češka Tereza (25), ktorá skončila v base za pašovanie drog, bola mimo domova od roku 2018.

Sen o návrate sa na chvíľu opäť rozplynul. Ako píše český Blesk, colníci v utorok napadli súdne rozhodnutie o tom, že Češka Tereza môže opustiť zem. Prekazil jej to aj sudca, jednanie sa nemôže konať, pretože si zobral voľno.

Tereza už štyri roky čaká na návrat domov. Minulý rok ju súd v Pakistane oslobodil a prepustil z väzenia, uvádza Blesk s tým, že doň dostala po tom, čo ju v roku 2018 zadržali colníci a v kufri jej mail nájsť 9 kg heroínu. Tereza celý čas trvala na svojej nevine a nakoniec uspela. Súd 1. novembra 2021 prijal argumenty jej právnika a ona bola zbavená obvinení. Hoci je na slobode, domov sa stále nedostala...

Súd jej povolil odchod zo zeme, mala mať aj kúpené letenky, no domov nedocestovala. „Najvyšší súd Pakistanu zakázal Tereze odcestovať do zahraničia na základe colného odvolania,“ potvrdil Blesku zdroj z okolia Terezy. V utorok sa tým mal zaoberať Najvyšší súd, avšak jednanie neprebehlo kvôli neprítomnosti senátu Najvyššieho súdu. Sudca si podľa zdroja českého denníka zobral dovolenku a oznámil, že sa všetko presúva.

Súd rozhodol, že môže odletieť domov

Češka, ktorá bola v roku 2019 v Pakistane odsúdená kvôli pašovaniu drog a vlani v novembri oslobodená od obžaloby, bude môcť krajinu opustiť. Pakistanský najvyšší súd v stredu zamietol odvolanie colného úradu, ktorý s vycestovaním nesúhlasil. Češka by sa mala vydať do vlasti 23. apríla, informoval vo štvrtok pakistanský server The Current. Terezu zadržali colníci v januári 2018 na letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu, keď sa chystala odletieť do Spojených arabských emirátov. Češka tvrdila, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. V marci 2019 bola odsúdená na osem rokov a osem mesiacov väzenia a pokutu 800 dolárov. Žena sa proti rozsudku odvolala a vlani v novembri bola prepustená z väzenia.

Podľa pakistanských médií si zaobstarala letenku na cestu do Českej republiky na sobotu 23. apríla. Jej vycestovanie z Pakistanu ale v utorok 19. apríla zastavil najvyšší súd na žiadosť pakistanského colného úradu. V stredu najvyšší súd rozhodol, že môže Pakistan opustiť.