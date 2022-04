Zelenského pozná celý svet, kľúčová osoba pracuje za oponou: Kto riadi hrdinskú obranu Ukrajiny?

Z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského (44) sa počas vojny stala mediálna hviezda. Prispela k tomu aj jeho herecká minulosť. Čo sa týka vojenských stratégií a reálneho riadenia vojny, to všetko necháva na niekom inom.

Ako uvádza portál CNN Prima News, mozgom ukrajinskej obrany je generálporučík Valerij Zalužnyj (48), vrchný veliteľ Ozbrojených síl, ktorý mal zmeniť spôsob, akým Ukrajinci bojujú a uvažujú o vojne. Zelenskyj ho vymenoval do funkcie veliteľa ozbrojených síl v roku 2021. Zalužnyj začal zakrátko diskutovať o riziku ruského útoku, upozornil web Politico. „Hovorím o tom od chvíle, čo som v tejto funkcii, pretože skrátka existuje riziko celoplošnej agresie,“ uviedol minulý rok Zalužnyj.

A kým možno väčšina Európy nad rizikom vojny na Ukrajine len mávla rukou, v Kyjeve už dokončovali prípravy na obranu. Architektom obrany bol sám Zalužnyj, skúsený a vzdelaným vojak, ktorý sa zúčastnil mnohých cvičení so zložkami NATO, píše CNN Prima News.

Rozdiely vo vedení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom bijú do očí. Rusko lipne na klasickej organizácii, kde majú povedomie o taktike a cieli len vysokopostavení vojaci. Ukrajinci sa teda sústredia na ich likvidáciu, pretože bez veliteľov nastáva v ruskej armáde chaos.

Ukrajinci sa podľa českého portálu spoliehajú viac na menšie taktické skupiny, ktoré vedia o priebehu operácií. Využívajú drony a špičkovú navigáciu. „Ukrajinská armáda je plná mladých, profesionálnych vojakov, rodených lídrov. Sú to úplne iní ľudia, než akí sme boli my, keď sme boli poručíci. Títo do 5 rokov od základu zmenia našu armádu. Takmer každý z nich pozná nejaký cudzí jazyk, dobre pracujú s prístrojmi, sú sčítaní. Nie sú to žiadni obetní baránkovia ako v ruskej armáde, sú to praví pomocníci, ktorí čoskoro nahradia dôstojníkov,“ opísal vojakov Zalužnyj.

On sám sa pre rolu vodcu narodil, hoci sa nikdy nemal usilovať o vysoký post. Zalužnyj bol dieťaťom vojaka a celý život pracoval v armádnom sektore. Síce nie je mediálnou hviezdou, ale rozhodne je hrdinom, ktorý vlieva do Ukrajincov nádej, že môžu krvavú vojnu vyhrať.