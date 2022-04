Zdrvujúci detail! Irynu († 52) v Buči identifikovala vlastná vizážistka: Srdcervúce rozprávanie mladej dcéry

Ako uvádza portál The New York Times, na záberoch skazy ihneď spoznala ruku s dokonalou manikúrou, nechty zdobil červený a biely lak. Ruku, ktorá často držala štetec alebo rúž na jednom z jej kurzov líčenia. Teraz ležala bez života na ulici. "Keď som to videla, cítila som, ako sa mi láme srdce," povedala pre The New York Times Anastasiia, ktorá ušla aj s celou rodinou. V Buči pôsobila ako vizážistka päť rokov, a teda poznala množstvo miestnych žien. Iryna Filkina († 52), ktorej patrila ruka na zdrvujúcom zábere, bola u vizážistky vo februári.

This is Irina who was murdered in Bucha. A make-up artist Anastasia Subacheva recognized her client because of her manicure. Their last class was on February 23.



Her daughter also wrote about her. Irina was killed right on the street. More than cruel. She was an elderly woman pic.twitter.com/PJ6nMHl7A1