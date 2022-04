Emotívne kroky zaľúbených z Charkova a Odesy: Svadba v ruinách či zásnuby pred barikádami

Zásnuby pred barikádami! Mladý ukrajinský vojak prekvapil svoju priateľku v ostreľovanej Odese. Napriek neustálym hrozbám útoku sa rozhodol požiadať o ruku svoju lásku, ktorá počas návštevy pred barikádami neskrývala dojatie. Ako píše český Blesk, tento párik z prístavného mesta však nie je jediným, ktorý sa uprostred vojny rozhodol pre svadbu.

Svoje áno si v Charkove povedali lekári Nasťa a Anton, ktorí sa nechali nafotiť v ruinách zničeného mesta. Pred vojnou pracovali ako zdravotníci a keď prišlo k najhoršiemu, rozhodli sa pomáhať ako dobrovoľníci.

A nurse and a doctor who provided medical care and raised money to purchase medicine for residents of Kharkiv throughout the Russian invasion of Ukraine pose for a photo as newlyweds. https://t.co/qtcAuVa0o1 pic.twitter.com/6sQDwsK2e1