Skaza krajiny s ním urobila svoje: Zábery Zelenského pred a počas vojny! Návšteva Buče bola poslednou kvapkou

Prezrel si cestu, na ktorej bola prepadnutá ruská kolóna, a rozprával sa s miestnymi obyvateľmi. Zároveň zopakoval, že sa Rusko na Ukrajine dopustilo vojnových zločinov a genocídy. Na otázku britského vysielateľa BBC, či je možné ešte s Ruskom diskutovať o mieri, odpovedal áno, pretože Ukrajina musí mať mier. „Sme v Európe v 21. storočí. Budeme pokračovať v diplomatickom aj vojenskom úsilí,“ povedal. Podľa televízie CNN tiež v Buči hovoril o „kľúčových lídroch vedúcich krajín“, ktorí rozhodovali o tom, či by mala byť Ukrajina členom NATO.

V pondelok večer sa na sociálnych sieťach začali objavovať dve fotografie, ktoré malo deliť 41 dní a mal ich urobiť prezidentov fotograf. Prvá vznikla 23. februára a druhá v pondelok. Pohľad na strhaného a osudom ľudí pohnutého prezidenta pochádza práve z videa z návštevy v Buči.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1