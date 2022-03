Najznámejší kocúr na internete utiekol pred bombardovaním: Stepan a jeho majiteľka pomáhajú zvieratám z Ukrajiny!

Kocúr Stepan, ktorého sleduje na Instagrame 1,2 milióna followerov, musel opustiť svoj domov v Charkove spolu s majiteľkou po tom, čo začalo bombardovanie.

Fotka kocúra s pohárom vína sa pred vojnou stala virálnou a obletela celý svet. Pred hrôzami na Ukrajine utiekla majiteľka so Stepanom do Francúzska, odkiaľ hneď vyzbierali 7000 libier pre charity pomáhajúce zvieratám, ktoré sa ocitli uprostred vojny. Majiteľka Anna opísala, ako ju v Charkove prebudili explózie, ktoré zatriasli oknami jej bytu. "Delostrelecké granáty zasahovali susedné domy každý deň a domy horeli pred našimi očami. Náš dom bol tiež zničený a na 8. deň granát vletel na balkón u susedov. Našťastie nevznikol požiar."

Po tom, čo strávili dve noci v suteréne, mohli Anna a Stepan opustiť Charkov a vydať sa na cestu do Ľvova. Vlakom im to trvalo 20 hodín. Odtiaľ prekročili hranicu do Poľska. 9 hodín čakali v rade, kde bolo 4000 ľudí. Pomoc im však ihneď ponúkla Svetová asociácia influencerov a blogerov, vďaka ktorej sa vydali do Francúzska a zostanú tam do dňa, keď sa budú môcť vrátiť domov, píše portál Sky News.

Odkedy sa dostali do Francúzska, Stepanova majiteľka využila sociálne siete, aby vyzbierala viac ako 7000 libier pre päť charít. Peniaze venovali pre Happy Paw, UAnimals, Mykolaiv Zoo, XII Months a Plyushku.