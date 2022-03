Dobrovoľník z ostreľovaného Charkova zobral veci do vlastných rúk: Video zo záchrany 10 klokanov obletelo svet

Zábery z 26. marca ukazujú dobrovoľníka, ktorý šoféruje dodávku s desiatimi klokanmi, píše CNN Prima News. Zvieratká z Feldman Ecoparku na ňom až ukážkovo trpezlivo čakajú, kým dorazia do bezpečia. K ich presunutiu došlo po tom, čo sa ich výbeh stal jedným z terčov ostreľovania.

Pre evakuáciu zvierat dobrovoľníci v Charkove riskujú vlastné životy. Podľa portálu Express boli v dodávke muža aj vzácne druhy - dva albínske klokany. Zvieratá z ekoparku v posledných týždňoch evakuujú vďaka dobrovoľníkom, mimovládkam a darom, ktoré poskytujú ľudia. Pred inváziou bolo v ekoparku viac ako dvetisíc zvierat.

This video made my day. A volunteer evacuates #kangaroos from Feldman Ecopark in Kharkiv, Ukraine.



Their enclosures were repeatedly shelled. Now they are safe 🦘 pic.twitter.com/M0HFt7bmkb