Ruská vojnová loď, choď do ri*i! Legendárneho obrancu z Hadieho ostrova vyznamenali: Domov sa vracia ako hrdina

Od predsedu Čerkaskej oblastnej správy prevzal ocenenie za zásluhy, informovala agentúra Unian. "Mal som česť privítať vo vlasti nášho bez preháňania legendárneho vojaka. Roman sa zapojil do obrany Hadieho ostrova," citovala agentúra šéfa oblastnej správy. Na ostrov v Čiernom mori zaútočili v prvý deň invázie ruskí vojaci, ktorí z lode Ukrajincov vyzývali, aby zložili zbrane. Grybov ale na výzvu podľa nahrávky odpovedal slovami: "Ruská vojnová loď, choď do ri*i!".

Gubernátor podľa Unian povedal, že Grybov je tvorcom motta vojny s ruskými okupantmi. "Spolu so svojimi druhmi ukázal celému svetu tvrdosť a pevnosť ukrajinského ducha," vyhlásil šéf oblastnej správy.

Heroic defenders of #Ukrainian #BlackSea island #Zmiinyi who were captured by #Russia on Feb. 24, safely returned home.

Among them is Roman Hrybov who said famous phrase “#Russian warship, go f*ck yourself!”

This phrase has become one of the symbols of #Ukrainian resistance! pic.twitter.com/mjEnRP7eQT