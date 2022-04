Veterán zachraňuje zvieratá z bombardovaných miest na Ukrajine: Toma inšpiroval štvornohý spoločník!

Britský veterán sa rozhodol prechádzať ukrajinskými mestami zasiahnutými vojnou a zachraňovať opustené zvieratá.

Spolu so svojim tímom ich vyťahuje zo zničených úkrytov a útulkov a preváža ich do zahraničia, informuje český Blesk. Organizácii Breaking the Chains sa doposiaľ podarilo zachrániť 700 psov a mačiek, pričom sa tím musel neustále vyhýbať ruským tankom a bombardovaniu. Na Ukrajinu zároveň priviezli sto ton jedla a zdravotníckych potrieb.

Ako uvádzajú Blesk a britský portál Daily Mail, Tom má po 16 rokoch v armáde posttraumatickú stresovú poruchu, s ktorou mu pomohol jeho pes. Aj kvôli tejto skúsenosti preňho bolo nemysliteľné nechať ukrajinských domácich miláčikov napospas ich osudu. So svojím tímom odcestoval na Ukrajinu a ďalej podniká nebezpečné misie s cieľom zachrániť čo najviac zvierat.