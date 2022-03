Židovku zachránila počas 2. svetovej vojny ukrajinská rodina: Dojímavé gesto teraz vracajú jej vnúčatá

Keď Sharon počula o konflikte na Ukrajine, ihneď si spomenula na starú mamu Faniu Rosenfeld Bass a jej neuveriteľný príbeh, keď sa skrývala pred nacistami. Fania žila ako tínedžerka v ukrajinskom meste Rafaliwka, keď tam vkročili Nemci a Židov zahnali do pracovných táborov. Veľká časť jej rodiny zomrela, vrátane rodičov a piatich súrodencov. Jej najmladšia sestra mala len 6 rokov. Fania prežila a utiekla. Nebolo to však náhodou. Jej život zachránila Ukrajinka Maria Blyshchik. Maria a jej rodina skrývali Faniu počas posledných dvoch rokov vojny, kým nebolo mesto oslobodené Červenou armádou.

