Videohovor s prezidentom: Zelenskyj poďakoval Mile Kunis s Ashtonom Kutcherom, na tie slová herecká dvojica nezabudne!

Hollywoodska dvojica mala po svojom úsilí - zabezpečiť peniaze na poskytovanie humanitárnej pomoci - so Zelenským videohovor. Zelenskyj v nedeľu zverejnil aj fotku z neho, ku ktorej napísal, že boli medzi prvými, ktorí reagovali na ich situáciu a žiaľ. "Ďakujem za ich podporu. Zapôsobilo na mňa ich odhodlanie. Inšpirujú svet,” dodal Zelenskyj.

Začiatkom tohto mesiaca sa pár zaviazal, že vyrovná dary poskytnuté spoločnosti Airbnb a nákladnému prepravcovi Flexport až do výšky troch miliónov dolárov s cieľom získať 30 miliónov dolárov. Svoj cieľ dosiahli vo štvrtok, pričom sa suma naďalej zvyšuje.

We are overwhelmed with gratitude for your support. 2 weeks ago, we asked you to join us and more than 65,000 of you stepped up and donated what you could. Now, with your help we have reached our $30 million goal. (1/5) pic.twitter.com/zQfQ1BNWZm