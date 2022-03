Ako počas studenej vojny: Slávna primabalerína Oľga Smirnovová odsúdila Rusko, koniec v moskovskom divadle!

Ide o prvého Rusa, ktorý odišiel z tejto svetoznámej ruskej scény z dôvodu vojny na Ukrajine, píše tlačová agentúra AFP. "Smirnovová nedávno otvorene odsúdila inváziu Ruska na Ukrajine, takže pracovať v rodnej krajine je pre ňu neudržateľná situácia," uviedla holandská spoločnosť vo vyhlásení. Smirnovová je jednou z najväčších hviezd Boľšoj teatra a nesúhlas s vojnou vyjadrila už tento mesiac v odkazovej aplikácii Telegram.

"Som proti vojne každou bunkou svojho tela," napísala na Telegrame. "Nie je to len tým, že každý druhý Rus má príbuzných alebo priateľov na Ukrajine, alebo tým, že môj starý otec je Ukrajinec... Je to tým, že stále žijeme, ako by bolo 20. storočie," dodala primabalerína. Svoje pracovné miesta v Rusku už od začiatku invázie opustilo niekoľko cudzincov, ale Smirnovová je zďaleka najväčšou miestnou hviezdou, ktorá odišla, pripomína AFP.

