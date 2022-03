Alisa nemala to srdce utiecť z Ukrajiny bez svojho starého psíka: Emotívna fotka obletela svet

Neuveriteľná obetavosť! Fotka Ukrajinky, ktorá utekala z krajiny aj so svojím starým psom, obletela svet. Alise (35) radili, aby nechala štvornohého miláčika na mieste a zachránila sa, žena však neposlúchla a jej cesta teraz dojíma ľudí na internete.

Psíka niesla na pleciach do bezpečia skoro 17 km, informujú portály The Guardian a Upworthy. Ukrajinka prišla o svojho otca 23. februára, deň po tom vstúpili ruské vojská na Ukrajinu. Žena nemohla ani oplakať stratu a už musela aj s manželom narýchlo pochovávať otca a vymyslieť, ako opustiť krajinu.

Alisa je programátorka pre nemeckú spoločnosť, ktorá jej ponúkla pomoc s odchodom a cestou do Poľska. Problémom však bolo, že jej manžel sa k nej nemohol pridať. Na cestu sa preto musela vybrať s ich dvomi psami, jeden z nich mal už 12 rokov. Autom sa odviezli až po hranicu s Poľskom, píše Upworthy.

This Ukrainian woman carried her old dog for 17km to cross the border with her. 🇺🇦 pic.twitter.com/wCthUAjqyw — Visegrád 24 (@visegrad24) March 10, 2022

"Išli sme 16 hodín do dediny 140 kilometrov od Kyjeva. Dedinu sme sa neskôr rozhodli opustiť, pretože to bolo nebezpečné aj tam," opisuje chvíle neistoty Alisa. Keď sa priblížili k hranici, videla dlhé kolóny áut. Dostať sa tam by jej trvalo 3-5 dní a bolo to riskantné. Rozhodla sa preto zvyšných 16 km kráčať. Kráčali s ňou aj psy, no po chvíli bolo jasné, že starší nemecký ovčiak to nezvládne. Po každom kilometri kolaboval. Alisa prosila o pomoc ľudí prechádzajúcich naokolo, no odmietli ju a odporučili jej opustiť nevládneho psa. To však odmietla urobiť.

"Naše psy sú súčasťou rodiny. Môj pes s nami prežil všetky šťastné aj smutné chvíle," dodala Alisa k fotke, na ktorej nesie psíka až k hranici s Poľskom. "Keď sme vstúpili do Poľska, ukázali naše pasy, až vtedy som si uvedomila, že budeme v poriadku, že sme v bezpečí," uzatvára Alisa, ktorá tam dokráčala s aj s niekoľkými ľuďmi.