Invázia ruských vojsk priniesla trápenie aj do kyjevskej zoo: Zvieratám musia podávať sedatíva

V kyjevskej zoo sa ešte 7. marca nachádzalo okolo 4000 zvierat, ktorým ostávali už len desaťdňové zásoby potravy po ruskej invázii na Ukrajinu.

Ukrajinka Natalia Popova, ktorá vedie dočasné útočisko pre zvieratá, odkiaľ ich posielala zachrániť sa do zahraničia, sa obáva že zomrú pod bombami alebo od hladu, píše portál Independent. Ona sama musela vybrať tie, ktoré majú najvyššiu šancu prežiť cestu a o pomoc požiadať napríklad zoo v poľskom meste Poznaň.

Viaceré zvieratá, vrátane tigrích mláďat, prežili dlhú cestu z vojnou sužovanej krajiny a sú už v bezpečí. O ich prevoz sa postarali traja starší muži bez skúseností so starostlivosťou o šelmy. Pomohli konvoju a potom sa vrátili späť do Kyjeva brániť ich mesto, dodáva Independent. Zvieratá sa možno dostanú až do Belgicka, kde dostali návrh, že prevezmú levy. V Kyjeve však k 7. marcu zostali tisíce obyvateľov zoo, vrátane slonov, tiav a jedinej ukrajinskej gorily.

Slony a niektoré iné zvieratá dostávajú sedatíva, aby ich upokojili počas explózií a streľby. Ďalšie zvieratá presunuli do miestností vo vnútri či pod zemou. Zoo uviedla, že má energie, vodu, teplo a jedlo, no len na 10 dní. Ako sa krátia, na sociálnych sieťach pribúdajú príbehy pracovníkov, ktorí ostali v zoo, aby sa starali o zvieratá. "Zamestnanci zoo - zoológovia, veterinári, inžinieri a ďalší - sú na mieste 24/7. Všetky zvieratá sú kŕmené a je o ne postarané," cituje portál pracovníkov zoo.