Mariannu obviňujú z fingovania vlastného nešťastia v Mariupole: Odporné útoky vystriedala obrovská radosť!

Ako informuje portál Daily Mail, mladá žena je stále terčom obvinení online trollov, ktorí tvrdia, že bola zaplatená, aby sa dala nafotiť v nemocnici a predstierala svoje zranenia. Portál ďalej uvádza radostnú novinku - vo štvrtok večer okolo desiatej hodiny sa jej malo narodiť dievčatko.

🔴 The image of Marianna Podgurskaya was shared around the world, as political leaders condemned the "atrocity" that left three dead, including a child 🔓 This article is currently free to read https://t.co/eonFdXuzr0

Rusko tvrdí, že útok na nemocnicu v Mariupole zinscenovala Ukrajina

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok odmietlo zodpovednosť za stredajší útok na detskú nemocnicu s pôrodnicou v Mariupole, pri ktorom zahynuli traja ľudia vrátane dieťaťa. Ministerstvo označilo "údajný" nálet za "zinscenovanú provokáciu" zo strany Ukrajiny, informuje agentúra AFP.

Hovorca rezortu obrany v Moskve Igor Konašenkov uviedol, že ruské letectvo nevykonávalo v Mariupole a okolí "absolútne žiadne" zásahy na pozemné ciele. Rusko podľa jeho slov v tom čase rešpektovalo dohodu o zastavení paľby, aby umožnilo evakuáciu civilistov, cituje ho agentúra Reuters. Nálet vyvolal celosvetové pobúrenie.

A pregnant Ukrainian woman pulled from the rubble of a bombed Mariupol maternity hospital has given birth, acccording to reports.



