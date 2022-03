Veteránka Jelena opäť protestuje v uliciach Petrohradu: Vojak, odhoď zbraň a budeš skutočný hrdina!

Jelena Osipova ako dieťa prežila obliehanie Leningradu nacistami a je rešpektovaná po celom Rusku. O to väčší šok vzbudil krok policajtov, ktorí ju nedávno zatkli. Statočná žena sa stala hrdinkou ľudí po celom svete. Po tom, čo ju zatkli, sa mala opäť objaviť v uliciach Petrohradu! "Vojak, odhoď zbraň a budeš skutočný hrdina," znie odkaz veteránky, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami. Všetky transparenty a plagáty si pritom maľuje Jelena sama.

Her name is Yelena Osipova. Remember her dignity and courage. https://t.co/8oZ1K8wmrR