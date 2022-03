Fotka influencerky Marianny obletela svet: Budúca mamička unikla smrti, nechutné obvinenia ruských trollov!

Ruskí trollovia tvrdia, že je len herečka nasadená počas stredajšieho útoku na nemocnicu v Mariupole. Marianna Podgurskaya sa objavila na fotografii, ktorá obletela celý svet, keď ju zachytili, ako uniká z nemocnice so zakrvavenou tvárou, informuje portál Insider.

Russians are bullying Marianna on Instagram. She is one of women from maternity hospital in Mariupol, shelled by the Russians. Her face appeared today in all the world media. If you can write words of support, it will be the right decision. We’ll transfer your comments to her pic.twitter.com/HAfFBSQz4M