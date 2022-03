Na hraniciach a vlakových staniciach nechávajú poľské ženy kočíky, ktoré sú určené pre ukrajinské matky s malými deťmi, informuje portál Today. Gesto ohromnej solidarity sa stalo vitálnym po tom, čo sa sociálnymi sieťami rozšírili fotky čakajúcich kočíkov.

Moms in Poland left their baby strollers in rail road stations for the Ukrainian moms that fled carrying their children. pic.twitter.com/zVfyKETKaX