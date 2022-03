Ukrajinka Amelia dojala svet: Pieseň z legendárnej rozprávky zaspievala v kryte

So širokým úsmevom bez dvoch mliečnych zubov dojala ľudí po celom svete! Amelia Anisovich sa stala internetovou senzáciou po tom, ako ju natočili stojac na stoličke v preplnenom kyjevskom úkryte.

Ruch naokolo ustane, keď Amelia začne spievať pieseň Let it go z rozprávky Ľadové kráľovstvo v jej rodnom jazyku. Publikum očarene počúva a keď skončí, príde nadšený potlesk, píše portál The Times. Známa pieseň v podaní dievčatka priviedla k slzám ľudí z celého sveta.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX March 7, 2022

Amelia vždy snívala, že bude raz spievať na veľkom pódiu. V ťažkých časoch vojny si získala fanúšikov spomedzi spoluobčanov i ľudí, ktorí videli jej emotívne video v iných častiach sveta. Hoci sa jej nepodarilo dostať sa na pódium, získala si pozornosť celého sveta.