Oleksij Ananenko prežil hrôzy Černobyľu, teraz sa pridala vojna: Ukrajinský hrdina musel opustiť Kyjev!

Kyjev bol rodným domovom hrdinu z Černobyľu Oleksija Anamenka (62). Z mesta ušiel aj so svojou ženou Valentinou (53).

Oleksij bol podľa českého Blesku jedným z troch dobrovoľníkov, ktorí sa v roku 1986 po havárii potopili do rádioaktívnej vody, aby odvrátili ďalšiu katastrofu. Tým, že takto nasadil svoj život, je považovaný za ukrajinského hrdinu. Oleksij však povedal, že si len robil svoju prácu...

Oleksiy Ananenko, Valeriy Bespalov and Boris Baranov — three Chernobyl first-responders who decided to sacrifice their lives and prevent second explosion at the station that would make most of Eastern Europe a nuclear desert, killing millions.



Yet few know their names pic.twitter.com/no2MuipYQ2 May 23, 2019

Úlohou mužov, ktorí obdržali iba potápačské vybavenie a respirátory, bolo prebrodiť sa zatopenými chodbami pod reaktorom a odčerpať vodu spod elektrárne. Ak by sa reaktor dostal do kontaktu s vodou v nádržiach, tekutina by sa pri obrovskej teplote vyparila a množstvo pary by spôsobilo výbuch, píše Blesk. „Nikdy som sa necítil ako hrdina. Robil som len svoju prácu. Nariadili mi, aby som tam išiel, tak som išiel. Nebál som sa,“ cituje jeho slová pre Daily Mail český denník.

TSN found Oleksiy Ananenko, 1 of the 3 real-life "suicide divers" shown in the #ChernobylHBO. That dive him a severe heart defect (in the age of 26), but he survived not only it but also a severe car crash in 2000s and a bad COVID in 2020.https://t.co/CGzQlAEPj2#Chernobyl35 — Alex Panchenko (@AlexPanchenko2) April 27, 2021

Pred piatimi rokmi ho malo zraziť auto a od tej doby má zdravotné problémy. S manželkou Valentinou sa aj preto rozhodli po príchode ruských vojsk opustiť milovaný Kyjev. „Oleksij a ja sme museli odísť na západ Ukrajiny. Musím zostať nažive, aby som sa oňho mohla postarať. Musí zostať nažive,“ cituje Valentinu Blesk.